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Органы ЗАГС в Подмосковье теперь регистрируют только факты рождения и смерти
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Марта 2020, 11:44
Как сказано на официальном портале правительства региона , органы ЗАГС в Подмосковье теперь будут регистрировать только рождение и смерть, а в остальных случаях – только по ранее поданным заявлениям, соответствующее постановление губернатора Московской области .
Органы ЗАГС будут проводить только регистрацию фактов рождения и смерти, а также в случае возникновения у заявителей ситуаций, которые ставят под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующих неотложного решения.
В Подмосковье предпринимаются все требуемые меры для сдерживания распространения коронавируса. Закрыты развлекательные заведения, магазины (кроме продуктовых, тех, где продают товары первой необходимости, аптек). Для всех жителей ввели режим самоизоляции.
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