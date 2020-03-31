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В Подмосковье приостановили посещение букмекерских контор
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Марта 2020, 11:46
Как сказано на официальном портале правительства региона, посещение букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок приостановили в Подмосковье, соответствующее постановление губернатора Московской области.
В регионе действует режим повышенной готовности в рамках борьбы с распространением коронавируса.
«В период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить: посещение гражданами <…> букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок», — сказано в документе.
В Подмосковье в рамках борьбы с распространением коронавируса действует режим самоизоляции для всех жителей. Граждане могут покидать место жительства только для покупки продуктов, товаров первой необходимости, для поездки на работу, для обращения за медицинской помощью.
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