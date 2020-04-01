01апреля 2020
среда
|
Сколковские ученые нашли возможный способ уничтожить коронавирус
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 1 Апреля 2020, 10:33
По информации от газеты «Известия», российские ученые из инновационного центра «Сколково» предлагают избавляться от вирусов и бактерий водой, обработанной холодной плазмой, предполагается, что данный способ поможет уничтожить и коронавирус.
Сейчас для ликвидации патогенов применяют растворы на основе спирта и хлорки, однако они имеют сильный запах и оказывают влияние на здоровье людей. Обработка же поверхностей ультрафиолетом — слишком длительный процесс.
Обработанная холодной плазмой вода, назвавшую «Магнарил», в результате определенных химических процессов нарушает жизнедеятельность патогенов за счет воздействия активных форм кислорода и хлорноватистой кислоты.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +2 +4
вечером -1 +1 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры