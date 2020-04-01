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Жителей многоквартирных домов в Подмосковье освободят от платы за капремонт со среды
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Апреля 2020, 10:40
Со среды МособлЕИРЦ прекращает начислять жителям Подмосковья взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов.
Мораторий на взимание платы введут на 3 месяца — по 30 июня 2020 года. О порядке начисления взносов на капремонт с 1 июля жителям информирует дополнительно.
Задолженность собственников помещений в многоквартирных домах по оплате взносов на капитальный ремонт, образованная до 1 апреля, подлежит оплате.
В Московской области реализуется самая масштабная программа капремонта в России, в нее включено свыше 44 000 домов. В рамках реализации программы капремонта ремонтируют фасады кровли, инженерные системы, подвальные помещения, фундаменты, монтируют общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов, обновляют лифтовое оборудование.
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