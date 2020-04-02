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Более 5 тысяч подростков приняли участие в каникулярных сессиях «Юнармии» в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Апреля 2020, 10:31
Как рассказал в интервью официальному порталу правительства Московской области руководитель регионального штаба «Юнармии» Александр Легков, свыше 5 000 детей и подростков приняли участие в семинарах подмосковного отделения «Юнармии» с момента его образования.
«С момента организации движения («Юнармии» - ред.) участниками традиционных осенних и весенних семинаров, которые чаще всего проводятся в каникулярное время, уже стали свыше 5 000 юнармейцев и участников других военно-патриотических организаций Московской области», - сообщил Легков.
Подмосковное отделение «Юнармии» появилось одновременно с головной организацией в 2016 году. В настоящие время в регионе насчитывается более 28 000 юнармейцев. Стать членом движения могут школьники в возрасте от 8 до 18 лет и поисковые отряды.
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