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В Москве отменили специальные автобусные маршруты на пасхальные праздники
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Апреля 2020, 10:34
Как сказано в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, специальные маршруты автобусов до кладбищ и мемориальных комплексов, которые расположены в Москве и Подмосковье, отменили на пасхальные праздники из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Из-за распространения коронавирусной инфекции в городском наземном транспорте столицы были усилены меры безопасности. Каждый день по несколько раз работники проводят дезинфекцию салонов автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев. В частности, при данный спецсредствами протирают все, с чем могут контактировать: сиденья, поручни, валидаторы и стекла.
В работах по дезинфекции применяют спецсредства, рекомендовавшие Роспотребнадзором. Данные жидкости безопасны для пассажиров.
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