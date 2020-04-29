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Подмосковное УФАС внесло фирму «МПК «Групп» в реестр недобросовестных поставщиков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Апреля 2020, 10:35
Как сказано в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства, УФАС РФ по Московской области внесло сведения в отношении компании «МПК «Групп» в реестр недобросовестных поставщиков, эта компания нарушила условия исполнения заключенного контракта.
Сведения об этой фирме представила компания «ДС «Олимпийский». Эта компания заключила с МПК «Групп» контракт на выполнение работ по замене стеклопакетов.
«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - сказано в сообщении.
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