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До 17 градусов тепла ожидается в Московском регионе в субботу
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Мая 2020, 10:24
Как информируется на сайте «Метеоновости», в субботу в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, воздух может прогреться до плюс 17 градусов.
«При переменной облачности существенных осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в столице прогреется до 14-16, по области до 12-17 градусов. Ветер восточный 3-8 метра в секунду», - сказано в материале.
Относительная влажность воздуха будет около 40%. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба.
Синоптики сообщают, что такие погодные условия вполне благоприятные: атмосферное давление в пределах нормы, температура воздуха немного ниже привычных значений. У людей не должно возникнуть каких-либо метеопатических реакций.
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