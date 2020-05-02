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Расписание поездов на МЦД изменилось на первую половину мая
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Мая 2020, 10:25
Как сказано в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, в первой половине мая на Московских центральных диаметрах изменяется расписание электропоездов из-за сильного снижения пассажиропотока.
Строители проведут очередной этап работ по реконструкции участка Каланчевская – Курская. Сейчас они занимаются контактной сетью, подпорными стенами, путепроводом на улице Казакова, временной платформой и мостом на Каланчевской.
Этот участок один из самых сложных и важных, его развитие необходимо сразу для двух диаметров – МЦД-2 и будущего МЦД-4.
На МЦД-1 на участке Марк – Лобня со 2 по 5 и с 9 по 11 мая включительно закроют для движения поездов один путь, чтобы провести ремонт. Это нужно для безопасности и поддержания скоростного режима. На участке организуют реверсивное движение по одному пути, поэтому часть рейсов отменят, поезда будут следовать с увеличенным интервалом.
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