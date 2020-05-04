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В Подмосковье стартовала акция #ГородаПобеды
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Общество — 4 Мая 2020, 14:55
Как сказано в сообщении пресс-службы областного парламента, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в понедельник дал старт акции #ГородаПобеды, направленная на сохранение памяти о боевой славе городов и поселений Подмосковья.
4 подмосковных города носят почетное звание «Город воинской славы» — Можайск, Дмитров, Наро-Фоминск и Волоколамск. Еще 27 городам региона присуждено областное звание «Населенный пункт воинской доблести».
Глава подмосковного парламента призвал всех жителей Подмосковья присоединиться к акции.
Для того, чтобы принятия участие в акции нужно записать видео и рассказать о своем городе или населенном пункте в годы войны и о его вкладе в общую Победу. Видеозапись необходимо выложить в своих соцсетях с тегом #ГородаПобеды, чтобы другие пользователи могли узнать историю города-победителя.
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