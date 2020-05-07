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Около 66 тыс жителей Подмосковья подали заявления на пособия по безработице онлайн
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Мая 2020, 10:39
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья, от жителей Московской области поступило около 65,9 тысячи электронных заявлений на пособие по безработице, более 14,6 тысячи обратились в центр занятости лично.
«На портале необходимо подать в электронном виде резюме и заявление, а все остальные сведения и данные центры занятости формируют самостоятельно путем межведомственного взаимодействия», – сообщил министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
В ведомстве обратили внимание, что при подаче заявления необходимо указывать центр занятости по месту постоянной регистрации, а не по месту пребывания.
Чтобы принять решение, центр может запросить у гражданина дополнительную информацию.
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