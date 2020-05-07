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Подмосковное УФАС признало ООО «Финком‑А» недобросовестным поставщиком
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Мая 2020, 10:40
Как сказано в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью, девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «Финком-А» в реестр недобросовестных поставщиков.
В ходе рассмотрения обращения антимонопольный орган пришел к выводу, что сведения о компании подлежат внесению в реестр недобросовестных поставщиков. ООО «Финком-А» не согласилось с таким решением и обратилось в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Финком-А» в удовлетворении требований и подтвердил обоснованность решения Московского областного УФАС России.
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