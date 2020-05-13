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В 170 отделениях почты в Московском регионе открыли предварительную запись для посещения
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Мая 2020, 12:17
Как сказано в сообщении пресс-службы почты, в 120 отделениях «Почты России» в Москве и в 50 – в Подмосковье можно записаться заранее на обслуживание через сайт компании или через мобильное приложение.
В отделениях связи, которые участувуют в проекте, выделены одно или несколько операционных окон для обслуживания клиентов по записи. Номер окна отобразится в момент оформления заявки.
Услуга доступна в столичных круглосуточных почтовых отделениях (улицы Мясницкая, 26/1, Уральская, 1, Смоленская площадь, 13/21), а также в почтовых офисах с наибольшим количеством клиентов.
Жители Московской области смогут воспользоваться услугой в большинстве муниципалитетах, в том числе Люберцах, Воскресенске, Луховицах, Долгопрудном, Электростали, Мытищах и Балашихе.
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