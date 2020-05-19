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Подмосковный Мининвест получил более 2 тысяч обращений от предпринимателей с начала мая
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Мая 2020, 10:28
Как сказано РИАМО представитель пресс-службы ведомства, с начала мая сотрудники министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области обработали 2126 обращений, поступивших от предпринимателей.
«За май в Мининвест Московской области поступило 2126 обращений от предпринимателей: на горячую линию (по единому номеру 0150 - ред.) - 1342 обращения, в социальные сети - 784», - сообщил собеседник агентства.
Чаще всего подмосковные предприниматели интересовались, какие предприятия могут функционировать во время пандемии и где можно ознакомиться со стандартом организации их работы.
Кроме того, бизнес интересуют вопросы финансовой поддержки, оформления арендных и налоговых отсрочек. Также поступали просьбы разрешить розничную торговлю всех видов и возобновить работу салонов красоты.
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