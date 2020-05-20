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Порядок оказания услуг с помощью телемедицины утвердили в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Мая 2020, 10:51
В Московской области утвердили порядок организации медпомощи с применением телемедицинских технологий, следует из распоряжения министерства здравоохранения Подмосковья, который размещен на официальном портале правительства региона.
Это поможет повысить эффективность, доступность и качество оказания медпомощи пациентам, установить единые требования для оказания услуг с помощью телемедицины.
Также технологии телемедицины могут применяться врачами при дистанционном взаимодействии медработников между собой для консультаций, заключения протокола консилиума специалистов и так далее.
Консультации могут проводиться как в режиме реального времени, так и быть отложенными.
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