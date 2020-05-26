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Около 25 тыс семей в Подмосковье оформили выплаты на детей от трех до семи лет
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Мая 2020, 10:21
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области, порядка 25 000 семей из Подмосковья, чей доход не превышает величину прожиточного минимума (13,1 тысячи рублей), уже успели оформить выплаты на детей от трех до семи лет.
«Подать заявление можно уже сегодня через единый портал государственных услуг, и такой возможностью воспользовалось 24 898 человек», — сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Размер выплаты составит 50% прожиточного минимума на ребенка. В Подмосковье — это 6,3 тысячи рублей.
Выплата будет назначена с 1 января этого года. Необходимо только заполнить заявление — все остальные документы будут запрошены управлением социальной защиты через межведомственное взаимодействие с другими организациями.
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