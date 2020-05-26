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Около 2,6 тыс гектаров земель в Подмосковье поражено борщевиком
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Мая 2020, 10:22
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области, в Подмосковье возобновили борьбу с борщевиком Сосновского, которую пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.
По ее словам, всего до конца года планируется осмотреть более 40 000 гектаров земель.
Специалисты считают, что обрабатывать борщевик нужно, пока растение не выше 30 сантиметров. До конца лета обработку нужно успеть повторить еще 2 раза.
В Подмосковье правообладатели обязаны истреблять борщевик Сосновского на земельных участках, которыми они владеют или которые они арендуют. С 2018 года муниципальные земельные инспекторы имеют право привлекать к административной ответственности за несоблюдение данного требования.
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