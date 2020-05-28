28мая 2020
четверг
|
В Подмосковье 1 июня возобновит работу муниципальный земельный контроль
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 28 Мая 2020, 10:44
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья, в Московской области 1 июня муниципальный земельный контроль возобновит свою работу по проведению осмотров и проверок, оданко инспекторы будут обязаны вести деятельность при минимальном контакте с правообладателями.
Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что согласование прокуратуры в этом году требуется даже для проверок исполнения предписаний, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства. Порядок проведения МЗК в отношении физлиц в 2020 году не изменился. Всего до конца года планируется провести осмотр 33 тысяч участков.
Приостановка деятельности муниципального земельного контроля Подмосковья по осмотрам, плановым и внеплановым проверкам земель на территории региона была введена в соответствии с изменениями, внесенными в постановление губернатора Московской области, регулирующие действия органов власти с введением режима повышенной готовности.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +18 +20
вечером +14 +16 ночью +10 +12
Котировки
Партнеры