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УФАС Подмосковья включило ООО «Максимум» в реестр недобросовестных поставщиков
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Июня 2020, 09:57
Как сказано в сообщении пресс-службы Московского областного управления ФАС, сведения в отношении ООО «Максимум» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на строительный контроль школы в Серпухове.
Ведомство рассмотрело сведения, которые представлены управлением архитектуры и строительства администрации городского округа Серпухов в отношении ООО «Максимум».
Учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту: «Школа на 825 мест по адресу: город Серпухов, микрорайон Ивановские дворики, улица Юбилейная».
На заседании комиссии УФАС общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.
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