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Организации по производству кинофильмов возобновят работу в Подмосковье с 3 июня
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Июня 2020, 09:58
Организации, занимающиеся производством кинофильмов, смогут начать работу в Подмосковье с 3 июня, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, которое опубликовано на сайте правительства региона.
Возобновить работу организации, которые осуществляют деятельность по производству кинофильмов, смогут с даты направления уведомления о готовности объекта, однако не ранее 3 июня. Уведомления направляются в адрес министерства культуры Подмосковья или органа местного самоуправления муниципалитета.
Ранее в регионе в рамках борьбы с коронавирусом ввели ограничения на работу организаций сферы культуры. С 1 июня в Московской области началось поэтапное открытие учреждений культуры для посетителей.
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