05июня 2020
пятница
|
Каждый третий подмосковный призывник имеет высшее образование
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 5 Июня 2020, 10:44
Как рассказал в интервью официальному порталу правительства Московской области военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов, в рамках весенней призывной кампании 2020 года 2 000 жителей Подмосковья с высшим профессиональным образованием призовут в армию.
Всего в рамках призывной кампании 2020 года на военную службу призовут 6 000 жителей Подмосковья.
«Во время весеннего призыва 2020 года порядка 2 тысяч человек, имеющих высшее профессиональное образование, будут направлены в войска для прохождения службы», - сообщил Астахов.
Он добавил, что этот контингент направят в военные части, оснащенные современным вооружением.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +15 +17
вечером +12 +14 ночью +10 +12
Котировки
Партнеры