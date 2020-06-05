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Почти 600 приусадебных участков остаются подтопленными из‑за дождей в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июня 2020, 10:45
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, в Московской области из-за дождей и ливней остаются подтопленными почти 600 приусадебных участков, а также 14 частных домов, три моста и два участка дороги.
С 30 мая по 4 июня освободили от воды 389 приусадебных участка, 38 дачных домов и три участка дороги. Всего откачено более 27 000 кубометров воды.
Сотрудниками МЧС организована адресная помощь населению, работает психологическая служба.
В конце мая — начале июня на Московский регион обрушились рекордные дожди. Первая волна аномальных осадков накрыла Московскую область 29 мая. Затем была небольшая передышка, а 31 мая снова начался ливень. Подмосковье оказалось в эпицентре непогоды. Месячная норма осадков для июня составляет 75 миллиметров. Несколько дней подряд в начале июня из-за проливных дождей выпадало до трети от нормы.
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