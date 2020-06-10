10июня 2020
среда
|
Первую в этом году клубнику собрали в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 10 Июня 2020, 10:21
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в Подмосковье стартовал сбор клубники, который продлится до августа.
В Подмосковье насчитывается восемь крупных производителей клубники в открытом грунте. 6 из них занимаются производством товарной ягоды, 2 выращивают рассаду.
Разин сообщил, что первые 2 тонны клубники собрали на предприятии «Русская ягода» в Луховицах. Всего здесь планируют собрать 250-300 тонн урожая за сезон. Приступают к сбору «Коломенская ягода» и «Непецино» из Коломенского округа, а также Институт садоводства и питомниководства в Ступине.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +25 +27
вечером +22 +24 ночью +16 +18
Котировки
Партнеры