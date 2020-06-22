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Патриарх Кирилл призвал не забывать о жертвах и подвигах советского народа во время ВОВ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июня 2020, 12:21
Как информирует Федеральное агентство новостей, патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке назвал победу в Великой Отечественной войне подвигом, который никогда нельзя забывать.
В понедельник в День памяти и скорби проходит церемония открытия Главного храма ВС РФ с участием президента Владимира Путина. Храм ранее уже освятил патриарх Кирилл. После визита главы государства собор, а также музейный комплекс «Дорога памяти» откроются для посетителей.
Обращаясь к нынешнему поколению защитников Отечества, предстоятель Русской православной церкви призвал их не забывать о верности своему делу и преданности Родине.
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