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Путин посетил главный храм Вооруженных сил РФ в День памяти и скорби
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июня 2020, 12:26
Как информируется Федеральное агентство новостей, президент России Владимир Путин в понедельник приехал в Главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ.
Глава российского государства прибыл в храм вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
В понедельник проходит церемония открытия Главного храма ВС РФ. Этот храм ранее уже освятил патриарх Кирилл.
После визита президента собор, а также музейный комплекс «Дорога памяти» откроются для свободного посещения.
День памяти и скорби — памятная дата, которая отмечается ежегодно 22 июня в России, Белоруссии и на Украине в годовщину начала Великой Отечественной войны.
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