23июня 2020
вторник
|
630 звонков поступило на горячую линию по борщевику в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 23 Июня 2020, 11:40
Как рассказал РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, с начала работы единой горячей линии по борьбе с борщевиком в Подмосковье по номеру 8 (495) 128-00-88 поступило 630 звонков.
Горячая линия была создана, чтобы жители могли в единой службе узнать о методах по уничтожению борщевика.
«По горячей линии на данный момент поступило 630 звонков», — сообщил Разин.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +18 +20
вечером +16 +18 ночью +12 +14
Котировки
Партнеры