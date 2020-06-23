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Главный храм Вооруженных сил РФ примет первых прихожан 25 июня
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Июня 2020, 11:42
Как рассказал журналистам во вторник ключарь храма, епископ Клинский Стефан, главный храм Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке и музейный комплекс «Дорога памяти» откроются для прихожан и посетителей после парада Победы, который пройдет 24 июня.
«Сразу после парада Победы, 25 июня, будет открыт полный доступ в Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации и музейный комплекс «Дорога памяти», — сообщил владыка Стефан.
Он уточнил, что в храме большинство богослужителей являются бывшими военными, а сам храм может стать духовным центром страны.
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