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Музей «Дорога памяти» в Подмосковье готов принимать до 3 тысяч посетителей в день
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июня 2020, 11:03
Как рассказала РИАМО директор комплекса Елена Мироненко, музейный комплекс «Дорога памяти» откроется на территории подмосковного парка «Патриот» 25 июня, здесь готовы принимать до 3 000 посетителей ежедневно.
«Мы уже сейчас видим пиковый интерес. Весь музейный комплекс уже принимает огромное количество звонков. Нагрузка будет порядка 3 тысяч человек в день. Это то, к чему мы готовы, то, к чему готова площадь нашего музейного комплекса», - сообщила Мироненко.
Она рассказала , что все сотрудники музейного комплекса обязаны носить защитные маски, соблюдать масочный режим предстоит и посетителям.
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