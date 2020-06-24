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Семьям Московского региона перечислили почти 30 млрд рублей президентских выплат на детей
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июня 2020, 11:05
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ - отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области, московским и подмосковным семьям перечислили 29,9 миллиарда рублей ежемесячных выплат на детей до трех лет и единовременных выплат на детей в возрасте 3-16 лет.
Выплаты предоставляются в соответствии с указами президента РФ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавируса.
«Выплаты поступили 2 202 665 семьям», - сказано в сообщении.
Ежемесячная выплата в 5 000 рублей на детей до трех лет предоставляется с апреля по июнь. Единовременная выплата семьям с детьми от трех до 16 лет составляет 10 000 рублей.
За выплатами можно обратиться до 1 октября 2020 года. Заявление можно подать через портал госуслуг или лично в клиентской службе ПФР по предварительной записи.
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