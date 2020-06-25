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Жители Подмосковья начали голосовать по поправкам в Конституцию
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Общество — 25 Июня 2020, 10:53
Как информируется на сайте «Вестник Избирательной комиссии Московской области», жители Подмосковья начали приходить на избирательные участки для голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.
В четверг стартовали дни, которые предшествуют общероссийскому голосованию по вопросу одобрения поправок в главный закон страны. В Подмосковье первые желающие проголосовать пришли на участки к моменту их открытия. Одной из первых проголосовавших стала заслуженный учитель из Звездного городка Клавдия Шубичева.
Все участки оборудованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и оснащены всеми необходимыми средства индивидуальной защиты.
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