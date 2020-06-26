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Подмосковье заняло пятое место в ЦФО по обеспечению населения качественной питьевой водой
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Июня 2020, 10:43
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, московская область занимает 5-ое место по доли населения среди 18 субъектов Центрального федерального округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
Значение достигнутого целевого показателя определяются ежегодно по информации Роспотребнадзора Московской области на основании формы №18 федерального статистического наблюдения.
По словам министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антона Велиховского, запланированные на 2020 и 2021 год мероприятия по «Чистой воде» позволят улучшить качество питьевой воды для 400 000 жителей Подмосковья.
В текущем году на территории Подмосковья в рамках программы губернатора «Чистая вода» выполняется модернизация и строительство 33 водозаборных узла на территории восьми муниципальных образований.
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