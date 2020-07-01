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Подмосковная Госавтоинспекция в день голосования работает в усиленном режиме
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Июля 2020, 11:09
Как сказано в Instagram-аккаунте ведомства, госавтоинспекция Подмосковья в основной день общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ работает в усиленном режиме.
«Личный состав подмосковной Госавтоинспекции работает в усиленном режиме для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения», - сказано в сообщении.
На территории Московской области насчитывается более 5,8 миллиона участников голосования. Для них открыты свыше 4,1 тысячи основных участков.
Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования.
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