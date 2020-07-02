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Боеприпас времен ВОВ нашли в Волоколамском округе
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Общество — 2 Июля 2020, 10:33
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в поле около СНТ «Просторы» в подмосковном Волоколамском округе.
«Первого июля в 12:49 поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в деревне Лукина гора Волоколамского городского округа», - сказано в сообщении.
Угрозы для населения нет, объект охраняется силами ОМВД Волоколамского округа. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировали на четверг.
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