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Горячую воду в домах Подмосковья начнут отключать с четверга
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Июля 2020, 10:37
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья, отключение горячего водоснабжения в Подмосковье начнется с четверга, также с четверга электросетевые компании отменяют режим технологической тишины.
«Запрет на отключения был установлен, чтобы создать комфортные условия для самоизоляции граждан и таким образом уменьшить скорость распространения коронавируса», - сообщается в сообщении.
Все отключения будут производиться с 1 июля по 31 августа и не более чем на 14 календарных дней. Во время отключений пройдут профилактические и ремонтные работы, обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления.
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