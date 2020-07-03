03июля 2020
пятница
|
На столичном портале «Онлайн.Библиогород» появится раздел о писателях‑юбилярах
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 3 Июля 2020, 10:14
Как сказано в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы, с 4 июля на портале «Онлайн.Библиогород» (online.bibliogorod.ru) станет доступен новый раздел под названием «Писатели-юбиляры — 2020», который будет всецело посвящен отечественным и зарубежным классикам, чьи юбилеи со дня рождения отмечаются в этом году.
В данном разделе, например, можно будет послушать лекцию о жизни итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери. Ее прочтет заведующий библиотекой №183 имени Данте Алигьери Эдуард Люшин. Кроме того, будет представлена уникальная архивная запись, на которой сам писатель Михаил Шолохов читает отрывок своего романа «Тихий Дон».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +25 +27
вечером +20 +22 ночью +18 +20
Котировки
Партнеры