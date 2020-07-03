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Жители Подмосковья посмотрели онлайн‑тренировки «Живу спортом» более 300 тыс раз
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июля 2020, 10:16
Как рассказал РИАМО представитель пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области, более 50 спортивных занятий прошло в рамках проекта онлайн-тренировок «Живу спортом», эти занятия просмотрели более 300 тысяч раз.
В рамках проекта «Живу спортом» проводятся онлайн-тренировки в Instagram и Zoom.
«Всего у нас проведено 52 онлайн-тренировки, они просмотрены более 300 тысяч раз. Кроме того, проходят отдельные занятия для детей и старшего поколения», - сообщил собеседник агентства.
Он рассказал, что все тренировки проходят под руководством профессиональных тренеров и спортсменов, которые ведут прямой эфир из спортивных учреждений. Участники могут посетить онлайн-занятия по йоге, стретчингу, кроссфиту, пилатесу, фитнесу, зумбе, фитболу.
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