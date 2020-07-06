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Клиентские офисы МособлЕИРЦ возобновили работу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июля 2020, 10:37
Как сказано в сообщении пресс-службы компании, клиентские офисы МособлЕИРЦ возобновили очное обслуживание жителей Подмосковья, в офисах будут соблюдать необходимые санитарные меры.
В офисах действует масочно-перчаточный режим, проводится регулярная дезинфекция рабочих поверхностей, дверных ручек и мебели, действует ограничение количества посетителей для соблюдения социальной дистанции. Кроме того, предусмотрен ежедневный мониторинг состояния здоровья сотрудников (измерение температуры, регулярное тестирование),организована регулярная (каждые 2 часа) санобработка и проветривание помещений.
С адресами и графиком работы офисов можно ознакомиться на главной странице сайта компании.
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