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Около 700 тыс участков проверили жители Подмосковья в сервисе «Градпроработка онлайн»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Июля 2020, 10:48
Как сказано в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья, в прошлом году градостроительный блок Московской области цифровизировали, для жителей региона и представителей бизнеса Мособлархитектура совместно с ГБУ МО «Мособлгеотрест» запустили сервис «Градпроработка онлайн», на нем жители региона проверили 700 000 земельных участков.
Он сообщил, что почти 700 000 кадастровых номеров земельных участков прошли проверку через сервис. Это значит, что каждый из собственников сэкономил время и получил информацию о потенциале земельного актива, не выходя из дома.
На втором месте по популярности сервис «Стройка рядом с домом». Он предоставляет сведения о проводимых строительных работах на интересующем земельном участке или в радиусе трех километров от него.
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