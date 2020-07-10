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Движение по автобусным маршрутам №24 и №25 восстановили в Рузском округе
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Общество — 10 Июля 2020, 10:24
Как информируется в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, прежнюю схему движения восстановили в Рузском округе по автобусным маршрутам «Мострансавто» №24 и №25.
«Восстановлена прежняя схема движения по маршрутам Мострансавто №24 «Руза – Трубицино» и №25 «Руза – Осташево», - сказано в сообщении.
Автосообщение было нарушено после прорыва дамбы 8 июля, из-за чего подтопило приусадебные участки, дома и дороги.
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