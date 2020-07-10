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Почти 250 приусадебных участков остаются подтопленными в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Июля 2020, 10:25
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью, в Московской области после сильных ливней остаются подтопленными почти 250 приусадебных участков и 109 дачных домов.
«В трех муниципальных образованиях остаются подтопленными: 248 приусадебных участков, в городском округе Можайский - 228, в СНТ «Виктория» - 118, СНТ «Стрела» - 52», - сказано в сообщении.
Кроме того, подтопленными остаются еще 109 дачных домов в можайском городском округе: в СНТ «Виктория» - 63, СНТ «Стрела» - 46.
Ранее 8 июля в Московском регионе прошли обильные ливни, до 9 июля был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождей.
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