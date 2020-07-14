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Работы по строительству путепроводов в теле М‑5 «Урал» на ЦКАД‑4 идут круглые сутки
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Общество — 14 Июля 2020, 12:03
Как сказано в сообщении пресс-службы «Автодора», круглосуточно идет строительство искусственных сооружений на четвертом пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-4), в том числе на путепроводах в теле перекрытого участка М-5 «Урал».
После того, как развязку построят, автомобилисты смогут заехать и съехать на кольцевую дорогу со стороны Москвы и Бронниц. После открытия движения по основному ходу кольцевой дороги, они смогут сократить время в пути, чтобы доехать до трасс М-7 «Волга» и М-4 «Дон», не заезжая на Московскую кольцевую дорогу (МКАД).
С 1 июня по 15 ноября этого года на трассе М-5 «Урал» изменена схема движения от А-107 «Московское малое кольцо» (ММК) до выезда на Новорязанское шоссе (поворот в сторону деревни Старниково). Строители прикладывают все усилия для восстановления движения по перекрытому участку раньше запланированного срока.
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