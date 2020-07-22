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Более 360 выпускников набрали высший балл на ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июля 2020, 10:57
Как рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, единый государственный экзамен по русскому языку в Московской области на высший балл сдали 368 человек.
«Пришли результаты ЕГЭ по русскому языку - 368 ребят набрали высший балл! По итогам четырех экзаменов у нас уже 603 стобалльных результата!», - сообщила Каклюгина в Instagram-аккаунте.
По ее словам, этот показатель уже больше, чем за всю экзаменационную кампанию в прошлом году.
Она добавила, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева учителя, чьи ученики набрали 100 баллов по ЕГЭ, получат премию в размере 100 тысяч рублей.
Кроме того, по 100 тысяч рублей получат и мультистобалльники - ребята, набравшие высший балл по двум и более предметам.
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