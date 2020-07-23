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В подмосковном «Перекрестке» впервые открылся ресторан McDonald’s
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Июля 2020, 11:22
Как информирует газета «Коммерсант», сеть быстрого питания McDonald’s начала открывать свои точки в сети магазинов «Перекресток», принадлежащей X5 Retail Group.
«Первый ресторан площадью 200 «квадратов» начал работу в супермаркете «Перекресток» в торговом центре «Лига Химки» в Подмосковье», — сказано в материале.
Предприятие ориентировано на доставку, но также сможет обслуживать посетителей навынос и в единой обеденной зоне данного магазина.
Открытие заведений такого формата на территории нескольких магазинов «Перекресток» запланировано в Московском регионе, а также в Санкт-Петербурге.
По мнению экспертов, в течение полутора лет компания может открыть до 150 заведений в «Перекрестках» по всей России. Планы по развитию формата будут приниматься после анализа работы первых точек.
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