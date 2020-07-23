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Подмосковье перейдет на прямые выплаты пособий работникам с 1 января 2021 года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Июля 2020, 11:39
Как сказано в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования РФ, с 1 января 2021 года в Подмосковье оплата пособий и больничных листков будет осуществляться работающим гражданам непосредственно на их лицевые счета.
По данной схеме отделение фонда будет назначать и выплачивать застрахованным лицам следующие виды пособий: по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и (или) профессиональным заболеванием); по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
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