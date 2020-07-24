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Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июля 2020, 11:36
Как сказано в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, с 25 июля в общественном транспорте Московской области возобновляется прием наличных средств для оплаты проезда пассажирами.
Ситуация с Covid-19 на территории Московской области нормализуется. Губернатор региона Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому в Подмосковье возобновится прием наличных для оплаты проезда в общественном транспорте.
«Общественный транспорт возвращается к привычному режиму работы. С субботы в регионе будет возобновлена оплата проезда за наличный расчет. Для пассажиров сохраняется требование о ношении масок в транспорте. Водитель автобуса не поедет, если все пассажиры в салоне не будут в масках», – добавил первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.
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