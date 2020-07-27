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Тарифы на ряд услуг ЖКХ заморозили в Подмосковье во время пандемии
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Июля 2020, 10:42
Как рассказал в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев, формирование городских округов в Московской области позволило сдержать рост тарифов на ЖКХ, а также заморозить тарифы на ряд коммунальных услуг в период пандемии.
«Нам удалось это сделать <...> благодаря преобразованию в городские округа. Где-то стали меньше платить за воду, где-то за тепло. <...> Мы заморозили взносы на капремонт, когда была пандемия. В ряде территорий освободили от уплаты за вывоз мусора», — сказал Воробьев в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».
Губернатор сообщил, что в этом году удалось максимально сдержать рост тарифов ЖКХ. Их рост составил порядка 2%.
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