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Почти 100 человек заблудились в подмосковных лесах в августе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Августа 2020, 14:01
Как сказано в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области, с 1 по 10 августа в подмосковных лесах заблудилось 99 человек, сигнал о помощи специалисты региональной диспетчерской службы получили 78 раз.
«Печальный «рейтинг» потерявшихся по лесничествам с 1 по 10 августа: Клинское (16 человек), Орехово-Зуевское (12 человек), Виноградовское и Московское учебно-опытное (по девять человек), Волоколамское и Дмитровское (по семь человек), Звенигородское и Подольское (по шесть человек)», – сказано в сообщении.
Кроме того, люди терялись в следующих лесничествах: «Русский лес» и Сергиево-Посадское (по пять человек), Истринское (четыре человека), Наро-Фоминское и Ногинское (три человека), Шатурское (два человека), Бородинское, Егорьевское, Луховицкое, Ступинское и Талдомское (по одному человеку).
Поиски потерявшихся велись во всех лесничествах Московской области.
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