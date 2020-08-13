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Суд ограничил в родительских правах отца, бросившего детей в аэропорту Шереметьево
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Общество — 13 Августа 2020, 13:16
Как информируется на сайте прокуратуры Хабаровского края, суд удовлетворил требования матери двоих детей и ограничил отца в родительских правах после того, как он оставил мальчиков в аэропорту Шереметьево без присмотра.
В январе этого года мужчина оставил двух сыновей 2011 и 2014 годов рождения в аэропорту Шереметьево. Он дал мальчикам записку, в которой рассказал, что у него тяжелое финансовое положение и не на что растить детей. Затем мужчина улетел в Ростов-на-Дону. После огласки данного инцидента он сдался полиции. Детей вернули матери.
«Ответчик оставил в помещении международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина, являющегося источником повышенной опасности и местом массового скопления людей, несовершеннолетних сыновей», - сказано в сообщении.
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