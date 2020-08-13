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Подмосковные власти подтвердили разработку единой с Москвой транспортной карты
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Августа 2020, 13:22
Как рассказал РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, подмосковье и Москва приступили к работе над проектом единой транспортной карты для оплаты проезда в общественном транспорте.
«В настоящее время Московская область и Москва прорабатывают проект создания единой транспортной карты для оплаты проезда. Разрабатываются формат и сроки реализации», - сообщил собеседник агентства.
Ранее представитель пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проинформировал ТАСС, что Москва обсуждает объединение систем оплаты проезда с Подмосковьем, Санкт-Петербургом и Тулой.
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