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Москва и Подмосковье могут объединить свои системы оплаты проезда
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Августа 2020, 13:23
Как информирует ТАСС, Москва может объединить свою систему оплаты проезда в общественном транспорте с тремя регионами РФ.
«Москва обсуждает объединение систем оплаты проезда с тремя регионами - Тулой, Санкт-Петербургом и с Московской областью», - сообщил представитель пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В настоящее более 90% поездок в столице совершаются с помощью транспортной карты «Тройка». Пассажиры могут приобрести не только пластиковую карточку, но и брелоки, кольца, жетоны, силиконовые и кожаные браслеты с функционалом «Тройки».
С 2016 года в Московском регионе выпускают объединенные транспортные карты «Тройка» и «Стрелка». Интегрированные карты позволяют жителям Москвы и Подмосковья оплачивать проезд на общественном транспорте по всему столичному региону.
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